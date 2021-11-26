«Это лучше, чем секс в моем возрасте»: Людмила Порывай с шиком отметила День благодарения

Как отметила артистка, она хочет еще много лет отмечать этот праздник с близкими людьми.

Мама певицы Наташи Королевой — 75-летняя Людмила Порывай — в сторис Instagram показала индюшку, которую ее близкие приготовили на День благодарения.

«Сегодня праздник — День благодарения. И мы отмечаем с нашей семьей. Мы счастливы, что все вместе. И вы посмотрите, какую Аллочка приготовила индюшку. Аллочка, иди сюда. Это лучше, чем секс в моем возрасте. Это я могу сказать точно. Мы хотим еще много лет отмечать этот праздник с нашей семьей. Ваша мама Люда». Людмила Порывай

«Я присоединяюсь ко всему, что Люда сказала», — кратко заметил ее муж, бизнесмен Игорь Эльперин.

Напомним, что Людмила Порывай уже много лет проживает в Майами. Именно в Америке она вышла замуж во второй раз. Эльперин эмигрировал в США еще в семидесятых годах прошлого века, открыв в Америке первый русский ресторан.

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