«Пенсия у него две тысячи долларов»: Людмила Порывай рассказала о своем втором муже

Как отметила мама Наташи Королевой, ее нынешнему супругу уже 80 лет.

Мама певицы Наташи Королевой, артистка, хормейстер и телеведущая Людмила Порывай, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем втором муже. В Россию в гости к дочери она приехала без него.

«Он пенсионер. Ему сейчас 80 лет. Пенсия у него две тысячи долларов. У него был бизнес: такси, рестораны. Наша квартира у нас в собственности. Там квартплата немаленькая. Платим примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц. У нас общая с ним квартира. Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мой первый муж умер. Мы живем уже счастливо 28 лет». Людмила Порывай

Как отметила певица Наташа Королева, мама знала, куда вкладывать деньги, поэтому не бедствует в США.

«У нее есть еще несколько квартира в Америке, которые она сдает. К пенсии лишняя денежка», — заметила исполнительница.

Напомним, что артистке Людмиле Порывай исполнилось не так давно 75 лет. Сейчас она гостит у дочери в России.

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