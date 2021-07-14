Мама Люда в ударе: Порывай в танце задрала подол платья, показав всему миру «попрыгунчик»

Мама певицы Наташи Королевой известная артистка Людмила Порывай в Instagram продемонстрировала свои танцы. На кадрах можно увидеть, как она задрала подол платья, танцуя при этом на одной ноге.

«Упражнение «попрыгунчик». Один раз в день утром, и день удался! Всем здоровья и бодрости духа!» Людмила Порывай

«Сколько все-таки у вас позитива и оптимизма. Обожаю маму Люду и ее дочь Наташеньку», «Людмила Ивановна, вы женщина-огонь», «Просто потрясающе. Посмотрели на вас и день удался», «Сколько у вас энергии. Видны украинские корни. Танцы у них искрометные», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что артистка Людмила Порывай — уже не молодая дама. Ей в феврале нынешнего года стукнуло 75 лет. Известно, что «мама Люда», как называет ее дочь и близкие, уже долгое время проживает в Америке. Не так давно она приезжала в Россию в гости к своей любимой дочке и зятю — культуристу Тарзану.

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