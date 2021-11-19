«В крысиных делах не замечена»: Саша Черно намекнула на семью Оли Рапунцель, говоря о подставах на «Доме-2»

Прошлое никак не отпускает экс-участницу «Дома-2» Сашу Черно. Слишком многое в ее нынешней жизни связано с проектом.
В конце концов, своего мужа Иосифа Оганесяна она встретила именно там и там родила их первенца, сына Стефана.
Во время интерактива с подписчиками Саша Черно решила вспомнить о некрасивой истории с подставами на проекте.
Говоря об этом, она как бы случайно задела Олю Рапунцель и ее мужа Диму Дмитренко. Не называя имен, правда, но Саша дала понять, кто был на телестройке настоящим стукачом.
«А правда, что когда вы были на «Доме-2», вы всегда все сдавали руководству о участниках?» — озвучила Саша Черно в сториз микроблога вопрос от подписчиков.
«Нет, речь шла о другой паре, — ответила экс-участница. — В крысиных делах не была замечена. Только меня, наоборот, подставляли».
Напомним, на днях Саша Черно рассказывала, что ее и Иосифа Оганесяна звали на обновленный «Дом-2». Правда, не в качестве участников, а на конкурс среди бывших героев телестройки. Саша и Иосиф отказались от предложения.
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