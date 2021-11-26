Сериалом «Вне себя» заинтересовались немцы: Red Arrow Studio приобрела права на международную дистрибуцию

Уже сейчас детективный фильм можно увидеть на Premier.

На видеосервисе Premier этой осенью стартовал показ остросюжетного детективного и одновременно комедийного сериала «Вне себя». В главных ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Позже фильм покажут в эфире ТНТ, но уже сейчас ведущий международный дистрибутор Red Arrow Studio International купил права на многосерийную ленту. Немецкая компания с офисами в Мюнхене, Лондоне и Лос-Анджелесе заключила сделку на весь объем прав, за исключением кинопроката, в том числе на создание ремейка и первоочередное право ведения переговоров на последующие сезоны.

Теперь российский сериал благодаря Red Arrow Studio International узнают во всем мире.

Отметим, что режиссером пилотной серии сериала «Вне себя» стал генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн. Остальные семь серий снял молодой режиссер Клим Козинский. Композитор проекта — Игорь Вдовин — один из основателей легендарной рок-группы «Ленинград».

Сериал «Вне себя» вошел в престижную секцию Forum Exclusives международного фестиваля телевизионного контента Series Mania в Лилле, был представлен в конкурсной секции кинофестиваля в Ла Рошель (Франция), а также был показан в секции сериалов на международном кинофестивале в Таллине.

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