Сын Макаревича — в трениках, Галустян – в костюме рыбака: на премьеру сериала «Вне себя» звезды пришли по-простому

Детективный сериал «Вне себя» с героем, который страдает легким психическим отклонением, презентовали в Москве.
На дресс-код светского мероприятия явно повлияла пандемия, и связанная с ней общая расслабленность. Российские звезды пришли на светский раут практически в том, в чем вышли утром из дома.
Михаил Галустян, к примеру, своим обликом сильно напоминал мужичка, который поехал на рыбалку и по дороге завернул на премьеру.
Евгений Цыганов пришел на раут в костюме учителя математики в первый день учебы: с белой рубашкой и при галстуке.
А сын Андрея Макаревича Иван Макаревич и вовсе явился на красную дорожку в трениках и помятой толстовке.
Юлия Савичева в своем безрукавном белом свитере выглядела на фоне мужчин-артистов практически королевой бала.
Ну а герой вечера Евгений Стычкин решил, что белая футболка и темные джинсы, будут весьма кстати. Правда актер проявил немалую хитрость и смекалку, «украсив» свой образ очаровательной спутницей на голову выше себя.
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