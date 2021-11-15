Сын Макаревича — в трениках, Галустян – в костюме рыбака: на премьеру сериала «Вне себя» звезды пришли по-простому

В Москве презентовали детективную теленовеллу с Евгением Стычкиным в главной роли.

Детективный сериал «Вне себя» с героем, который страдает легким психическим отклонением, презентовали в Москве.

На дресс-код светского мероприятия явно повлияла пандемия, и связанная с ней общая расслабленность. Российские звезды пришли на светский раут практически в том, в чем вышли утром из дома.

Михаил Галустян, к примеру, своим обликом сильно напоминал мужичка, который поехал на рыбалку и по дороге завернул на премьеру.

Евгений Цыганов пришел на раут в костюме учителя математики в первый день учебы: с белой рубашкой и при галстуке.

А сын Андрея Макаревича Иван Макаревич и вовсе явился на красную дорожку в трениках и помятой толстовке.

Юлия Савичева в своем безрукавном белом свитере выглядела на фоне мужчин-артистов практически королевой бала.

Ну а герой вечера Евгений Стычкин решил, что белая футболка и темные джинсы, будут весьма кстати. Правда актер проявил немалую хитрость и смекалку, «украсив» свой образ очаровательной спутницей на голову выше себя.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.