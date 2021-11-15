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Сын Макаревича — в трениках, Галустян – в костюме рыбака: на премьеру сериала «Вне себя» звезды пришли по-простому

В Москве презентовали детективную теленовеллу с Евгением Стычкиным в главной роли.

Сын Макаревича — в трениках, Галустян – в костюме рыбака: на премьеру сериала «Вне себя» звезды пришли по-простому
Евгений Стычкин со спутницей. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Детективный сериал «Вне себя» с героем, который страдает легким психическим отклонением, презентовали в Москве.

На дресс-код светского мероприятия явно повлияла пандемия, и связанная с ней общая расслабленность. Российские звезды пришли на светский раут практически в том, в чем вышли утром из дома.

Михаил Галустян, к примеру, своим обликом сильно напоминал мужичка, который поехал на рыбалку и по дороге завернул на премьеру.

Михаил Галустян. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Евгений Цыганов пришел на раут в костюме учителя математики в первый день учебы: с белой рубашкой и при галстуке.

Евгений Цыганов. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

А сын Андрея Макаревича Иван Макаревич и вовсе явился на красную дорожку в трениках и помятой толстовке.

Иван Макаревич. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Юлия Савичева в своем безрукавном белом свитере выглядела на фоне мужчин-артистов практически королевой бала.

Юлия Савичева. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольга Храбрых

Ну а герой вечера Евгений Стычкин решил, что белая футболка и темные джинсы, будут весьма кстати. Правда актер проявил немалую хитрость и смекалку, «украсив» свой образ очаровательной спутницей на голову выше  себя.

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Евгений СтычкинЕвгений ЦыгановМихаил ГалустянСериал "Вне себя"Юлия Савичева