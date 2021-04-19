Жена с того света: Евгений Стычкин снялся в сюрреалистическом сериале «Вне себя»

Компания 1-2-3 Production завершает съемки нового сериала для канала ТНТ под названием «Вне себя». Зрителей ждет сюрреалистический триллер с провалами в памяти у главного героя, которого играет Евгений Стычкин.

По сюжету, гениальный финансист страдает от психологического заболевания — ему постоянно мерещатся фантомы, среди которых его убитая жена и ее застрелившийся любовник-следователь. Мужчина пытается всеми силами вылечиться, чтобы получить опеку над своим 5-летним сыном, но для этого ему придется расследовать смерть супруги и восстановить свое прошлое. На этом пути героя ждет множество сюрпризов, ведь его жизнь окажется совсем не такой, как казалось ранее.

«Нормальность — это растяжимая категория, которая зависит от того, что мы подразумеваем под нормой. «Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. Он готов за это погибнуть, поверить во что угодно», — говорит Евгений Стычкин.

«Это сюрреалистический триллер с большим количеством черной комедии и очень быстро развивающимся сюжетом. Тут и криминальные сюжетные повороты, и смешение жанров, и идея, что реальность не так проста, как кажется. Нам невероятно повезло с актерами, у нас абсолютно бескомпромиссный кастинг», — добавляет генеральный продюсер ТНТ и шоураннер сериала Александр Дулерайн.

Добавим, что фантомов, которые являются главному герою, играют Елена Лядова и Евгений Цыганов. Сценаристом проекта выступил Андрей Золотарев, написавший фильмы «Спутник» и «Лед», а также сериалы «Триггер» и «Мастер».

Создатели картины уже завершили съемки в России, и в мае им предстоит снять еще одну сцену за границей. Готовый триллер зрителям ТНТ покажут осенью 2021 года.

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