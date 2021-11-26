«Зачем все усложнять»: новая пассия рэпера Тимати прокомментировала возможность своего участия в шоу «Холостяк»

Саша Дони, которой приписывают роман с Тимати, высказалась о возможности своего появления в проекте.

Сашу Дони уже несколько раз видели на отдыхе в компании рэпера Тимати, большого любителя высоких эффектных девушек модельной внешности.

Впрочем сама Саша Дони на вопросы о возможном романе со звездой отвечает уклончиво. Вот и на этот раз она дала понять, что ей нечего делать на шоу «Холостяк», например.

С задачей, найти свободного и очень состоятельного мужчину, Саша Дони, как видно, прекрасно справляется сама.

«Вы будете участвовать в шоу «Холостяк»?» — поинтересовались подписчики у Саши Дони. «По-моему, и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20 девушками встречается. Зачем все усложнять?!» — ответила 19-летняя пассия Тимати.

Напомним, Тимати чуть больше года назад расстался с моделью и телеведущей Анастасией Решетовой, с которой его связывают не только шесть лет отношений, но и общий ребенок — сын Ратмир.

Пока свою новую возлюбленную общественности рэпер Тимати еще официально не предъявлял.

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