«Топчу ваши души, забирая у вас самое лучшее»: новая пассия Тимати дерзко ответила хейтерам

19-летняя киевлянка Саша Дони минувшей осенью привлекла внимание онлайн-публики, фанатеющей от Тимати, — девушка неоднократно отдыхала с рэпером. Ее окрестили новой избранницей артиста и теперь пристально наблюдают.

Подогревая к себе интерес, блондинка ежедневно что-то публикует. И в новом посте разместила сои селфи с макияжем. Подписчики принялись разглядывать красотку «под лупой» — отыскивать каждый нюанс, обсуждать каждый штрих, критиковать или советовать.

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Словом, под фото собралась армия экспертов, знающих лучше, как надо, чем сама Саша. Девушка не выдержала и ответила хейтерам:

«Вы обсуждаете мою внешность, приписываете мне профессии, стараетесь найти изъяны во всем. А я в свою очередь молча топчу ваши души, забирая у вас самое лучшее, а в первую очередь это время, которое вы на меня потратили», — заявила красотка.

Отметим, что молчала Саша довольно продолжительное время. И терпела самые нелестные оценки и критику в свой адрес. Изначально ее прозвали Шишковой с Алиэкспресс за легкое сходство с бывшей гражданской женой Тимати.

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