«Не могу открыться»: Анастасия Решетова рассказала о предательстве подруг

В последних Stories личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилось резкое высказывание о дружбе.

Поклонники поинтересовались у Решетовой, почему кажется, что у нее нет друзей. Знаменитость дала честный ответ фолловерам.

«Они есть, но их очень мало. У меня много знакомых, но я не могу открыться всем этим людям, так как была разочарована в дружбе и не один раз. Наверное, из-за этого у меня сейчас не самые лучшие ассоциации с Москвой», – призналась Решетова.

«Так получается, что рано или поздно до меня все равно доходят слова людей, которые они говорят за моей спиной. Те девушки, которые так упорно набивались мне в подруги и улыбались в лицо, на самом деле очень нелестно высказывались в мой адрес и явно не радовались моим успехам, а наоборот. Я все это чую и прекращаю общение моментально. Мне такие «подружки» не нужны. Лучше буду дружить со своей семьей», – резюмировала модель.

Напомним, ранее Анастасия Решетова высказалась о слухах вокруг своей личной жизни. Модель попросила не приписывать ей романы с известными бизнесменами. У девушки есть возлюбленный. Однако его личность знаменитость не раскроет.

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