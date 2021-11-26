«До нафталина противно»: Салтыков попросил Киркорова и Баскова быть поскромнее на сцене

По словам музыканта, эти два исполнителя раздражают многих людей.

Музыкант Виктор Салтыков обрушился с критикой на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его коллегу «Золотого голоса России» Николая Баскова.

«У нас есть один Киркоров, Басков — до нафталина противно, можно быть уже поскромнее. Этот жир, который они показывают, раздражает многих людей, и меня в том числе — не потому, что они на экране, а я — нет». Виктор Салтыков

По словам Виктора Салтыкова, в России очень много талантливых артистов. Сегодня, как он считает, надо дать в первую очередь дорогу молодым. Как добавил Салтыков, на Западе у всех артистов есть свои ниши и каждый востребован в своем сегменте, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров и Николай Басков — одни из главных звезд отечественной эстрады. Кроме того, они давние друзья.

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