«В мой огород со своей капустой»: Басков разругался с Лазаревым

С недавних пор Николай Басков и Сергей Лазарев стали ведущими шоу «Дуэты», который показывает «Россия 1». После выступления Миши Марвина и рэпера Natan между Сергеем и Николаем произошла словесная перепалка. Все дело в том, что «золотой голос» в какой-то момент решил присоединиться к исполнителям.

«Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек…», — возмутился Лазарев.

«Натуральный блондин» не стал молчать.

«У меня душа поет. Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой, — парировал Басков.

Тем не менее Лазарев дал понять, что Николай просто испортил номер.

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