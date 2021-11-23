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«Заслужили кино за пятерки»: Киркоров предстал на красной дорожке с повзрослевшими детьми в одном стиле

Филипп Киркоров также привел на премьеру мультфильма одноклассников наследников.

«Заслужили кино за пятерки»: Киркоров предстал на красной дорожке с повзрослевшими детьми в одном стиле
Филипп Киркоров. Фото: Global look press

Филипп Киркоров появился на премьере мультфильма «Энканто» вместе с дочкой Аллой-Викторий и сыном Мартином.

«А к нашей компании присоединились школьные друзья! Заслужили выход в кино за пятерки», — заметил Филипп Бедросович.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Он постарался составить с наследниками семейный лук. Все трое обулись в белую обувь. Отец и сын облачились в одинаковые брюки, а с дочкой у него сочеталась по принту куртка.

Естественно, что все вещи у знаменитого семейства были дорогих марок: Louis Vuitton, Gucci, Versace.

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