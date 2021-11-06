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Костюшкин зажег в «Шоумаскгоон», затмив Милохина и Баскова

«Король дна» по-прежнему - лучший.

Костюшкин зажег в «Шоумаскгоон», затмив Милохина и Баскова
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин – главная звезда популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Его называют «королем дна» за низкие баллы. Однако певец не расстраивается и над всеми подшучивает.

В седьмом выпуске Костюшкин исполнил хит Николая Баскова и Дани Милохина «Дико тусим». При этом певец чуть изменил текст и добавил слова про Стасика. Коллеги были в восторге. А Марк Тишман и вовсе заговорил стихами.

«Братишка, брат, Стасян Костюшкин

Здесь без тебя бы было скучно

Твой вайп, твой флоу неповторим

Вернись сюда, поговорим».

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

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