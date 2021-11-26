«Интеллигентность, мягкость»: на Первом канале пройдет премьера сериала «Вертинский»

На Первом канале очередная премьера — сериал «Вертинский», который раскроет историю жизни великого русского шансонье. Сложное детство, побег из России, грустные песни и баснословные гонорары. Главного героя Александра Вертинского сыграл Алексей Филимонов.

«Когда я стал петь его песни, я стал его понимать. Не песни понимать, а его, откуда это все: интеллигентность, мягкость и артистизм», — цитирует Алексея Филимонова Первый канал.

Главные роли в сериале сыграли 19-летняя дебютантка Анна Мишина, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Алена Бабенко и другие.

Сразу две серии «Вертинского» выйдут на Первом канале 29 ноября, далее телезрители смогут увидеть по одной серии каждый будний день.

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