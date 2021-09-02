Вышел трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский»

13 сентября в онлайн-кинотеатре KION стартует цифровая премьера сериала «Вертинский». В этот день будут доступны первые две серии, следующие будут выходить каждый понедельник.
Фильм станет первым сериалом Первого канала с премьерой на онлайн-платформе. Это художественный многосерийный фильм о жизни и творчестве всемирно известного артиста Александра Вертинского. Режиссер сериала — Авдотья Смирнова.
Актерский состав: Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов.
Уже сейчас можно увидеть трейлер картины на YouTube.