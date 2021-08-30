«О нем помнят до сих пор»: премьера сериала «Вертинский» состоится онлайн

В начале осени в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала «Вертинский». 13 сентября зрителям станут доступны первые две серии, а следующие эпизоды будут выходить каждый понедельник.

Картина расскажет зрителям о жизни самого известного русского шансонье ХХ века Александра Вертинского. Это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-м, в разгар войны. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте, об умении не судить и посочувствовать любому.

«Александр Николаевич прожил удивительно счастливую судьбу. Он видел две мировых войны, в одной из них он служил санитаром, а во второй ему хватило мужества вернуться на территорию тяжело воюющей страны. Он видел гражданскую братоубийственную войну и уцелел в ней. Он вернулся в сталинский Советский Союз из 25-летней эмиграции и тоже уцелел в нем, — говорит режиссер проекта Авдотья Смирнова. — Он прожил долгую артистическую жизнь, начав просто как ресторанный певец, а закончив тем, что объездил весь Советский Союз. И самое поразительное: о нем помнят до сих пор».

Добавим, что «Вертинский» — это первый сериал Первого канала, премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре, а не на ТВ. В ролях: Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин и другие.

«С Вертинским я схож лишь принадлежностью к актерской профессии. Но в остальном — мы совершенно разные: он был очень нежным и чувствительным человеком, я — не такой, — говорит исполнитель главной роли Алексей Филимонов. — В глубине души, во время съемок, чувствовал, что он меня «поддерживает». Я всегда ему говорил про себя спасибо».

Смотрите сериал «Вертинского» в онлайн-кинотеатре Kion — с 13 сентября.

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