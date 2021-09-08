Премьера сериала «Вертинский»: Софья Эрнст пришла в силуэтном платье, а Анна Михалкова — в косухе

8 сентября в одном из кинотеатров столицы состоялась премьера первых серий сериала «Вертинский». На мероприятии появилась много знаменитостей, включая Софью Эрнст, Аллу Пугачеву и других звезд. Многие соблюли дресс-код total black.

После лета, которое у многих звезд прошло насыщенно, так как свои границы открыла Турция и Египет, а также Греция, селебрити вернулись в Москву к началу осени. Теперь жизнь в столице бурлит каждый вечер. 8 сентября состоялась премьера сериала «Вертинский». Восьмисерийный художественный фильм стал первым сериалом Первого канала с премьерой на партнерской онлайн-платформе KION.

На красной дорожке собралось много актеров, которые принимали участие в съемках самой картины. Это Паулина Андреева, которая появилась на публике с Федором Бондарчуком и похвасталась стройной фигурой в мини-юбке. А также Анна Михалкова, которая решила облачиться в юбку макси и кожаную косуху. Многие отметили, что 47-летняя актриса выглядела гораздо моложе своих лет, отмечает корреспондент портала Teleprogramma.pro, который оказался в центре событий.

В этот вечер многие соблюли дресс-код total black. В черном пришла и Софья Эрнст, которая недавно вернулась из отпуска. Жена Константина Эрнста, который тоже появился на премьере, была облачена в силуэтное платье с воротничком. Наряд подчеркнул ее стройность.

А вот Дарья Поверенннова была в классическом черном костюме, который украсила брошкой. Она пришла с мужем Андреем Шановым. Одним из самых ярких событий вечера стало появления на красной дорожке Аллы Пугачевой, которая сменила прическу и не отходила от мужа Максима Галкина. В холле не утихали разговоры и постоянно вспыхивали вспышки фотокамер. Напомним, что рассказывает он о жизни всемирно известного русского шансонье ХХ века Александра Вертинского. Новый сериал «Вертинский» Авдотьи Смирновой можно будет смотреть 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

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