Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео
Как Андрей Захаренков стал Прохором Шаляпиным
Видео

«Он все клал на свою книжку»: Зарубина озвучила официальную зарплату Малинина в СССР

Как отметила певица, бывший муж давал ей копейки.

«Он все клал на свою книжку»: Зарубина озвучила официальную зарплату Малинина в СССР
Александр Малинин. Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Зарубина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила официальную зарплату своего первого мужа музыканта Александра Малинина в СССР.

Александр Малинин
Александр Малинин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Александр после расставания не участвовал в воспитании нашей дочери. Он не помогал и не приходил. Я не оформляла официальные алименты на ребенка. Попросила как-то у него денег. Хотела с ним договориться. Знала, что он работает и у него есть концерты. Но он все клал на свою книжку».

Ольга Зарубина

Как отметила Зарубина, певец давал ей копейки на содержание ребенка. «Получилось, что официальная зарплата у него в месяц всего 100 рублей. То есть мне приходилось 25 рублей на больного ребенка. Он зарабатывал тысячами», — сказала Зарубина.

Напомним, что Ольга Зарубина в 1985 году родила дочь Киру от Александра Малинина. Певец до сих пор не общается с наследницей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр МалининАлександр Малинин последние новостиОльга ЗарубинаПрограмма "Судьба человека"СССР