«Он не собирался со мной жить»: Зарубина объяснила, почему не сложился ее брак с Малининым

Певица Ольга Зарубина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не сложилась ее жизнь с первым мужем музыкантом Александром Малининым.

«Очень смешно говорят, что якобы я его увела из семьи. Словно надела веревочку на бычка и увела. Мужчина всегда сам решает. Малинин не любил меня. У него была цель, и он использовал меня как ресурс. Он был такой хитрый. Не собирался со мной жить. Он получил прописку в Москве благодаря мне». Ольга Зарубина

По словам Зарубиной, в браке они были всего три года. «Его дома почти никогда не было. Такой приходящий и уходящий муж. У него все время были какие-то компании. Наш брак был несчастный. Он не хотел ребенка. Я сделала аборт. А второй раз, когда забеременела, то уже боялась, что останусь без детей, поэтому решила рожать. Он сказал, что это мое решение. И ушел гулять. Вскоре сказал, что любит другую. У него все просто. Полюбил и ушел», — заявила Ольга Зарубина.

Напомним, что Ольга Зарубина в 1985 году родила дочь Киру от Александра Малинина. Певец до сих пор не общается с наследницей.

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