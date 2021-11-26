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«Обожаю свою бизнес-малышку»: Макеева в шортиках оттенка лимона чувственно прижалась к молодому мужу

Снимком Роман Мальков поделился в своем инстаграме.

«Обожаю свою бизнес-малышку»: Макеева в шортиках оттенка лимона чувственно прижалась к молодому мужу
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно Анастасия Макеева выпустила свою линейку одежды. Актриса представила фанатам уютные костюмы в спортивном стиле. А буквально пару месяцев назад создала собственную линейку уходовой косметики. Это шампунь и бальзам для волос, а также сыворотка для лица.

На этом звезда театра не останавливается. В Турции она купила несколько квартир и изучает сектор инвестирования в недвижимость. Роман Мальков без ума от своей бизнес-супруги. В своем инстаграме он опубликовал совместное фото и в очередной раз признался актрисе в любви.

Роман Мальков
Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2

«Обожаю свою, талантливую бизнес-малышку», — написал Мальков.

Анастасия позировала в мини-шортиках и рубашке лимонного оттенка. К слову, снимок был сделан в Словении, где проживает бывшая жена и трое детей Романа.

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