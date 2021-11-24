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Стильный серый и море пайеток: Макеева показала точеную фигуру, нарядившись в искрящееся платье

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Стильный серый и море пайеток: Макеева показала точеную фигуру, нарядившись в искрящееся платье
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

На днях Анастасия Макеева вернулась из Турции, где купила сразу несколько квартир. Актриса вместе со своим новым мужем решили заняться недвижимостью, инвестируя в строящееся жилье. Для себя они приобрели двухуровневые апартаменты в Аланье, в 800 метрах от моря.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

В России у звезды театра строгий график — несколько концертов в день, спектакли в Санкт-Петербурге. Для очередного выхода на сцену Анастасия выбрала искрящееся платье в пол серого оттенка, которое усыпано пайетками. Фасон наряда подчеркнул точеную фигуру 39-летней актрисы.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

Напомним, недавно Макеева представила свою линейку косметики, куда вошли шампунь и бальзам для волос, а также сыворотка для лица.

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