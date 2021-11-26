«Возьму «Майбах»: пасынок Макеевой проявил чувство юмора по поводу суммы алиментов от мамы

Бизнесмен-строитель Роман Мальков и его бывшая жена Светлана уже более полугода решают вопрос о выплате алиментов. Художница утверждает, что новый муж Анастасии Макеевой не дает деньги на содержание троих детей, которые остались жить с ней в Словении. Роман же требует, чтобы бывшая супруга платила 16 тысяч рублей на старшего сына, который переехал минувшей весной к нему и звезде театра в Москву.

16-летний Андрей тем временем с юмором относится ко всему происходящему. В своем инстаграме он отметил, что на выплаты от родной мамы купит себе автомобиль.

«Возьму «Майбах», а может еще «Роллс ройс» на сдачу», — написал Мальков, отвечая на вопросы фолловеров.

Напомним, недавно Анастасия Макеева с мужем и пасынком вернулась из Турции, где она купила несколько квартир. Одну из них для своей семьи, а в другие вложилась как инвестор на этапе строительства.

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