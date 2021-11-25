«Дело приостановлено»: Малькова пожаловалась, что место проживания ее старшего сына неизвестно

16-летний Андрей еще в апреле переехал жить к отцу и мачехе.

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков почти 17 лет прожил в браке со своей первой женой Светланой. В том союзе у них родились четверо детей. Семь лет назад они переехали в Любляну. А после развода старший – 16-летний Андрей уехал к отцу и мачехе в Москву, а многодетная мама с тремя младшими осталась жить в Словении.

Светлана Малькова продолжает борьбу за алименты. По словам художницы, она получила выплаты с февраля по сентябрь. После этого Роман не отправлял деньги.

«Дело в апелляции приостановлено до определения места жительства Андрея (будем разбираться). Закон работает, хоть долго и тяжело. Все мои друзья мне помогают и вместе мы — сила! Алименты на троих детей не выплачиваются, также разбираемся», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана заявляла, не поддерживает общение со старшим сыном. А Андрей, в свою очередь, заявил, что «подарит» маме на новый год адвоката.

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