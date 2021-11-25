«Казалось бы, бытовая вещь»: Никита Михалков рассказал, что ненавидит больше всего на свете

По словам режиссера, Спасителя распяли именно из-за этого.

Режиссер Никита Михалков в проекте «153 горы» впервые рассказал, что ненавидит больше всего на свете.

«Наверное, зависть. Я считаю, что основой всего ужасного и греховного является зависть. Казалось бы, бытовая вещь. Но Спасителя распяли из-за зависти. Зависть порождает страшные поступки человека». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, зависть страшна тем, что завидующий часто не признается, что завидует. «Он будет уверен, что так надо, так справедливо. Я не испытываю зависти», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что Никита Михалков – один из самых выдающихся российских режиссеров. Он обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем»

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!