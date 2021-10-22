Переполох в Сети: Никита Михалков позировал с новорожденной дочерью

Накануне Никита Михалков отметил свой день рождения. Ему исполнилось 76 лет. По этому случаю его младшая дочь Надежда опубликовала в своем инстаграм архивный снимок. На фото он был запечатлен с малышкой на руках.

«Эта фотография очень точно передает наши отношения. Держишь крепко, но нежно, а я не сопротивляюсь, но, на всякий случай, морщусь. Пап, с днем рождения. Будь с нами и будь здоров», — написала Надежда.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения, Никита Сергеевич! Вы — гордость нации! Все ваши фильмы и роли — до мурашек. Да хранит Вас Бог! С днем рождения, великий и неповторимый», — писали пользователи Сети.

Добавим, что за свою карьеру народный артист успел снять порядка 30 фильмов, создать собственную продюсерскую компанию, получить «Оскар» и воспитать четверых детей.

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