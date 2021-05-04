Никита Михалков — поэт или политик: Ксения Собчак проверила знания 21-летней звезды TikTok

Молодая и успешная Дина Саева зарабатывает в социальной сети баснословные суммы, но не знает, кто такие Игорь Крутой и Эдита Пьеха.

3 мая в YouTube вышел новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак», героиней которого стала 21-летняя Дина Саева — популярный блогер из TikTok с 20 миллионами подписчиков. Девушка рассказала о своих баснословных гонорарах за рекламу и травле в социальной сети. Но Собчак не была бы собой, если бы не устроила звезде Интернета интеллектуальную викторину. Известная ведущая назвала тиктокерше несколько знаменитых имен, и ответы Саевой наглядно продемонстрировали ее уровень кругозора.

«Суперигра» началась с Владимира Высоцкого. Блогерша быстро ответила, что это поэт, но не смогла навскидку вспомнить ни одной его песни. А вот главу Роснефти Игоря Сечина девушка идентифицировать не смогла. На вопрос, как зовут первую женщину-космонавта, Дина, подумав, вспомнила фамилию Терешковой. Но профессии Чулпан Хаматовой, Игоря Крутого и Эдиты Пьехи девушка правильно назвать не смогла. Даже Стаса Пьеху блогерша, как оказалось, не знает. Имя исполнительницы хита «Дельфин и русалка» тоже вызвало у нее затруднения.

«Никита Михалков», — загадала Собчак. «Поэт, нет? Политик что ли? Ну тогда не знаю», — попыталась ответить Саева. «Дина, как же я хочу стать тобою и жить в мире, где я не знаю, кто такой Никита Михалков», — смеясь, призналась журналистка.

Тиктокерша объяснила свою неосведомленность тем, что не любит смотреть фильмы и редко этим занимается. А самую известную кинопремию «Оскар» девушка назвала куском металла, у которого нет никакой ценности.

«Когда молчит, она выглядит умнее», «У нее столько денег. Вложи в свое образование, Дина. Это катастрофа», «Мне 20, и я всех этих людей знаю. Дело не в поколении молодом, а в просвещении и осведомленностью этого мира», «ТикТок» звучит как: «У меня нет образования и базовых знаний, но я зарабатываю на рекламе» — так отреагировали комментаторы в YouTube на это интервью.

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