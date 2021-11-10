Мирошниченко объяснила, почему Михалков не закрутил с ней роман на съемках «Я шагаю по Москве»

По словам актрисы, они вспомнила работу над картиной спустя много лет.

Актриса Ирина Мирошниченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему режиссер Никита Михалков не решался с ней заигрывать на съемках картины «Я шагаю по Москве» в 1963 году.

«Картина «Я шагаю по Москве» стала легендарной. Никита Михалков. Вы влюбились в него?» — задал вопрос актрисе ведущий Борис Корчевников.

«В Никиту? Да ну вас. На каком-то юбилее он очень смешно в Доме кино сказал: «Так ты была студенткой первого курса? Я то думал, что ты меня старше чуть ли не вдвое. Поэтому я за тобой и не ухлестывал». Причем он это сказал, сидя рядом с женой. Мы с ним расхохотались и обнялись». Ирина Мирошниченко

Напомним, что в фильме «Я шагаю по Москве» Никита Михалков сыграл Кольку. Ирина Мирошниченко — Катьку, его сестру.

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