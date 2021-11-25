Играет на гитаре, подрабатывает учителем: как живет 21-летний сын Анастасии Заворотнюк

Дочь актрисы Анна не так давно опубликовала видео с братом.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram поделилась редкой видеозаписью со своим 21-летним братом Майклом Стрюковым.

На кадрах можно увидеть, как Майкл виртуозно играет на гитаре.

«Майкл живет хорошо. Приезжал на днях». Анна Заворотнюк

Отметим, что 21-летний Майк Стрюков увлечен игрой на гитаре. Причем у парня неплохо получается. Он дает платные уроки, которыми и зарабатывает себе на жизнь. Также он изучает право в МГИМО. Раньше Майкл Стрюков говорил, что хочет пойти по стопам матери и стать актером.

Напомним, что Анну и Майкла Анастасия Заворотнюк родила от второго мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. С ним она развелась много лет назад.

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