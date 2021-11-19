«Мерри Поппинс, вы ли это?»: Анна Заворотнюк дополнила сливочное пальто молочной шляпкой с круглыми полями

Дочь Анастасии Заворотнюк предстала в трендовом образе на позднюю осень.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилась фотография знаменитости в осеннем образе в базовых оттенках. Основным цветом образа Анны стал белый.

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на прогулку по столице в длинном шерстяном пальто с запахом. Анна выбрала двубортное пальто с песочными пуговицами. С ними перекликалась карамельная сумочка Bottega Veneta.

Также Заворотнюк надела на волнистые пряди шляпку в цвет пальто с золотистой цепочкой и круглыми полями. Анна отдала предпочтение нюдовому макияжу.

«Мерри Поппинс, вы ли это?», «Красотка», «Вам так идет этот образ», «Какая нежная», — написали поклонники Анны в комментариях под фото.

Отметим, что другая модель тоже с удовольствием носит пальто-халат в холодную погоду. Дарья Клюкина появилась на модной презентации в актуальной одежде верхнего гардероба. Вот только бывшая возлюбленная Егора Крида вместо молочного оттенка нарядилась в песочное пальто.

больше по теме Дарья Клюкина в карамельном пальто-халате пришла на показ Fendi Модель похвасталась трендовой верхней одеждой.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк повторила ретро-образ в стиле Марлен Дитрих. Стилист высоко оценила модный лук знаменитости.

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