Воспитывает бабушка: стала известна причина, по которой дочь Анастасии Заворотнюк скрывают от публики

В 2019-м актриса Анастасия Заворотнюк родила Петру Чернышеву дочь Милу. Спустя несколько месяцев радость материнства омрачила болезнь. У звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали онкологическое заболевание.

С тех пор маленькую Милу поклонники актрисы и фигуриста видели лишь раз. Петр Чернышев пришел с ней на каток на Красной площади в декабре 2019-го. С тех пор ее никто не видел. Известно, что малышку воспитывает бабушка.

В своем инстаграме старшая дочь Анастасии – Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы подписчиков, отметила, что скрывать внешность ребенка – это выбор ее родителей.

«Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем инстаграме – моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей. А, может, нет. Должен быть ее выбор. Или выбор ее родителей. Но точно не мой», — написала Анна.

Напомним, недавно Анна рассказала, что ей пришлось перенести собственную свадьбу на неопределенный срок.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.