«Мы поболтали немного и разошлись, как в море корабли»: Водонаева – о своей встрече с Боней

Как отметила телеведущая, в следующий раз они увидятся лет через пятнадцать.

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram прокомментировала свою недавнюю встречу с бывшей соперницей Викторией Боней.

По словам Алены Водонаевой, они вместе были на концерте музыканта Димы Билана. При этом, как пошутила телеведущая, в следующий раз они увидятся снова лет через пятнадцать.

«Вика хорошо выглядит, стройная, жизнерадостная. Мы поболтали немного и разошлись, как в море корабли. Рада была видеть». Алена Водонаева

Напомним, что Виктория Боня и Алена Водонаева когда-то были лютыми соперницами и буквально ненавидели друг друга. В свое время Боня рассказала о потерянном ребенке Водонаевой. Та в ответ разместила в Сети интимные снимки звезды со Степаном Меньщиковым.

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