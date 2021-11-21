«Соблазнение по-цыгански»: Алена Водонаева в топе с декольте засветила выдающийся бюст

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Алены Водонаевой появились архивные фото, на которых знаменитость запечатлелась в откровенных образах.

В нулевых Алена любила пощеголять в соблазнительных топах и аутфитах с нижнем бельем наружу. Водонаева показала, как выглядела в молодости.

Алена симулированием на голове носила длинные волосы и почти не использовала косметику. Естественный румянец и блестящие глаза Водонаева подчеркивала топом-бюстье в крапинку.

Пышные груди знаменитости с трудом поместились в откровенном изделии. Алена дополнила топ с глубоким декольте олимпийкой белоснежного оттенка.

«Соблазнение по-цыгански», – подписала снимок Водонаева.

А к спортивной кофте Водонаева надела розовые вельветовые брюки. Красотка приспустила штаны и показала белоснежные стринги с кружевом.

Вместо браслета на руке Водонаевой была тканевая резинка для волос, а на плече висел черный шоппер.

Напомним, ранее Алена Водонаева откровенно поговорила о сексе. Знаменитость считает, что люди не должны стесняться «неудобных» тем.

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