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Где-то плачет Степан Меньщиков: Алена Водонаева и Виктория Боня помирились спустя 15 лет

Бывшие звезды «Дома-2» запечатлелись вместе.

Где-то плачет Степан Меньщиков: Алена Водонаева и Виктория Боня помирились спустя 15 лет
Степан Меньщиков. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram поделилась видео, на кадрах которого обнимается со своей лютой соперницей Викторией Боней.

«У меня мурашки пошли. Первая встреча за 15 лет».

Виктория Боня

«Где-то плачет Степан Меньщиков», — произносит за кадром подруга, которая, судя по всему, воссоединила Боню и Водонаеву.

Напомним, что конфликт у звезд случился 15 лет назад. Боня рассказала всем участникам «Дома-2», что у Водонаевой произошел выкидыш. В отместку соперница опубликовала в Сети интимные фото Бони и Меньщикова.

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