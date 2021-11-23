«Это вопросы прошлой жизни»: Боня объяснила, почему помирилась с Водонаевой

По словам модели, так и должно происходить между людьми.

Телеведущая Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что рада примирению с бывшей коллегой по «Дому-2» Аленой Водонаевой.

«Так получилось, что меня пригласил недавно на мероприятие мой друг. Он сразу предупредил, что там будет Алена Водонаева. Сказал: «По-моему, вам пора уже помириться». Потом мне другая девочка написала, что приглашает меня на день рождения. И она тоже сказала, что пора мириться с Водонаевой. Это было прямо отовсюду». Виктория Боня

Как отметила Боня, Водонаева уже давала приятные комментарии про нее в прессе.

«Все уже пережито. Когда увиделись, то настолько тепло поговорили. Столько времени прошло. Ощущения, что так и должно быть. Я уже забыла, что мы ссорились. Это вопросы прошлой жизни. Могу сказать, что у меня нет негатива к ней. Наверное, мы будем здороваться в будущем. Так и должно быть у людей. Я рада, что мы встретились. У нас все получилось», — заявила Виктория Боня.

Ранее Водонаева в соцсетях показала кадры, на которых находится в обществе Бони. Их примирение после истории с опубликованием интимных фотографий состоялось спустя 15 лет.

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