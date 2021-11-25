Романтический алый: 17-летняя дочь Газмановых отметилась в платье Валентина Юдашкина за 200 тысяч

Бал дебютанток Tatler, который на днях отгремел в Москве, собрал на паркете многих селебрити. Звездные дети позировали в роскошных платьях европейских и отечественных модных домов. Так, 15-летняя Маша Табакова выбрала наряд итальянского дома моды, а 17-летняя Марианна Газманова отдала предпочтение наряду Valentin Yudashkin.

Весь минувший год Марианна училась в Риме. Девушка не грезит сценой, поэтому планирует связать свою жизнь с профессией в сфере международного бизнеса. Для бала Марианна выбрала платье алого оттенка, расшитое вручную. «Комсомольская правда» пишет, что его цена составляет порядка 200 тысяч рублей.

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Добавим, что в декабре Марианна отметит свое 18-летие. На совершеннолетие она попросила у звездного папы Mercedes Gelandewagen. Но артист отделался болонкой, которую подарил заранее. Назвали Геликом, пишет издание.

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