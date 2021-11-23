Юная леди: 15-летняя Маша Табакова в блузе с прозрачными рукавами из шифона позировала с мамой

15-летняя Мария Табакова вместе с мамой Мариной Зудиной предстала на премии «Женщина года». Среди селебрити на звездном мероприятии также присутствовали: Алина Загитова, Иван Ургант, Чулпан Хаматова, певица Жасмин, Юлия Барановская, Манижа, Анна Седокова, Яна Рудковская, Виктория Дайнеко, Юлия Пересильд и многие другие.

На ковровой дорожке Маша Табакова предстала в элегантном силуэтном наряде в монохромном черном оттенке. Модные эксперты сайта Teleprogramma.pro не раз говорили, что такие темные цвета не подходят для юных особ. Тем более, что на пике наряды с принтом «горошек», ставшем вечной классикой, «гусиная лапка» или крупная клетка. Еще одной «взрослой» деталью аутфита дочери Марины Зудиной стала блуза с прозрачными шифоновыми рукавами-колоколами. Маша в таком образе выглядела значительно старше своих 15 лет. Возраст дочери актрисы выдавало разве что миловидное, по-детски очаровательное личико девушки. В целом же Мария Табакова выглядела статусно и элегантно.

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