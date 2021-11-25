«С Полей случилась истерика»: Гоген Солнцев рассказал, что вывело из себя его беременную жену

По словам фрика, его жена ничего не хочет слушать о своей матери.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его беременная жена Полина Терешкович приходит в ужас, когда ее сравнивают с матерью — пенсионеркой Екатериной.

«Когда я выложил наш потрет и люди стали писать в комментариях о ее сходстве с Катькой, с Полей случилась истерика. Пришлось даже бежать в аптеку за успокоительным». Гоген Солнцев

Сама Полина Терешкович считает, что ее мама — мегера. О ней она даже слышать не хочет. В ближайшее время Полина Терешкович обратится к помощи пластических хирургов. Сам Гоген Солнцев жену полностью поддерживает, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Гоген Солнцев со скандалом развелся со своей беременной женой Екатериной Терешкович. Вскоре он женился на ее дочери.

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