«С любимкой»: Гоген Солнцев запечатлелся вместе со своей беременной женой

В следующем году у пары должен появиться на свет совместный ребенок.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram разместил красивый снимок со своей беременной женой Полиной Терешкович. На снимке пара буквально излучает любовь.

«С любимкой», — подписал кадр Гоген Солнцев.

Отметим, что Гоген Солнцев недавно рассказывал о посещении санатория с Полиной Терешкович. По его словам, сейчас он старается уделять как можно больше времени здоровью своей второй половинки.

Напомним, что Гоген Солнцев со скандалом развелся со своей бывшей женой Екатериной Терешкович. В ближайшее время фрик должен прийти в студию «Прямого эфира», чтобы рассказать, почему он не смог ужиться с пенсионеркой.

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