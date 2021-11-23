«Моя королева!»: Гоген Солнцев показал вблизи свою беременную жену

Полина Терешкович стала настоящей красоткой и преобразилась после замужества.

Фрик Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок своей беременной жены Полины Терешкович. На кадре она запечатлена вблизи в теплой зимней одежде. На голове у нее симпатичная шапочка.

«Моя королева!» — кратко подписал снимок Гоген Солнцев. «Как будто и не менял жену», «Ждем выпуск у Малахова», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев в недалеком будущем станет отцом. Полина Терешкович находится в положении. Кто появится на свет у пары — пока не известно.

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