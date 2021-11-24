«Слабые женщины никому не нужны»: Гоген Солнцев впервые нелестно отозвался о беременной жене

Шоумен и фрик Гоген Солнцев устроил шуточные разборки со своей беременной женой Полиной Терешкович. Вместе они прогуливались по улицам столицы, и в какой-то момент Солнцев раскритиковал жену.

«Мы с Полиной проводим время. Ну что — в футбол будем играть. Давай, пинай мяч. В баскетбол ты любишь поиграть. Ну, слабая женщина. Слабые женщины никому не нужны». Гоген Солнцев

Напомним, что Гоген Солнцев несколько месяцев назад развелся с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Она старше фрика на 26 лет.

Вскоре Гоген Солнцев неожиданно снова женился. На этот раз на дочери Екатерины, Полине. Еще через какое-то время Гоген Солнцев объявил, что его новая жена находится в положении.

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