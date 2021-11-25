«Олеся сидит без работы»: Васьков рассказал о последней невыполненной просьбе Руслановой

Актриса мечтала, чтобы у ее наследницы было как можно больше ролей.

Актер Михаил Васьков заявил, что его коллега Нина Русланова очень переживала о невостребованности в кино своей дочери Олеси. Наследница пошла по стопам матери, но ролей почти не получала.

«Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре». Михаил Васьков

Отметим, что Олеся Рудакова, на которой не было лица у гроба матери на траурной цермонии, помимо актерской профессии освоила и другую специальность. После окончания ГИТИСа на протяжении нескольких лет она работала кастинг-директором в кино, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Нина Русланова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стал коронавирус и его последствия.

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