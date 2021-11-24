«Да, кому ты нужен вообще?»: бывший муж Бородиной подогрел интерес поклонников к новой пассии

Курбан Омаров сначала спровоцировал нездоровое любопытство к своим отношениям, а теперь начал троллить за него подписчиков.

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров на днях намекнул на то, что он больше не свободный мужчина.

В сторис микроблога он сначала показал, как нежно держит за руку девушку, а затем — свою и женскую ногу в зале кинотеатра.

Естественно, все подписчики расценили это как желание Курбана Омарова постепенно рассекретить свои отношения.

Некоторые поспешили вычислить, что за девушка проводит время с таким подарком судьбы, как бывший муж экс-ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, который изменял ей в браке.

Курбана Омарова все это очень развеселило. И он продолжил игру, чтобы подогреть интерес к собственной персоне, тем более, что он сейчас занят продвижением некоего мероприятия. Курбан Омаров сначала затеял интригу, а теперь троллит тех, кто обратил на него внимание.

«Тем, кто разглядел и вычислил по отражению на часах девушку, отдельный респект, бедные ваши мужья. Поверьте мне на слово, жизнь с женщиной, у которой так бурно развита «Шерлокхолмская фантазия» — это сущий адок, — изящно пнул еще и свою бывшую жену Курбан Омаров. — Отдельная любовь тем, кто накатал мне кучу сообщений со словами: «Да кому ты нужен вообще?». Не сдавайтесь, ближе вас у меня никого нет».

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