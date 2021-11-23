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Уже не «бесхозный»: бывший муж Ксении Бородиной провел время с новой избранницей

Блогер Курбан Омаров спустя несколько месяцев одиночества представил возлюбленную.

Уже не «бесхозный»: бывший муж Ксении Бородиной провел время с новой избранницей
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global look press

Пока Ксения Бородина строит «карьеру» фигуристки в шоу «Ледниковый период», ее бывший муж Курбан Омаров, судя по его публикациям, начал новые отношения.

Мужчина на протяжении нескольких дней интригует подписчиков, показывая, как проводит время с таинственной девушкой – то в кино, то в машине. Но показывать свою «пассию» Омаров не спешит, растягивая интригу.

Курбан Омаров показывает новую пассию по частям. Фото: instagram.com/zimamoscow/

В этот раз Омаров вновь провел время с таинственной обладательницей тонкого запястья. Мужчина измерил тонкую руку своей спутницы и показал в микроблоге. В ответ фолловеры отреагировали оригинально, радуясь личному счастью мужчины.

«Наконец-то, а то бесхозный мужик в ленте уже поднадоел», — написал кто-то на радостях Курбану.

Кто-то оригинально порадовался личному счастью Курбана Омарова. Фото: instagram.com/zimamoscow/

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров были вместе почти шесть лет. У них растет дочка Теона, которая в декабре отпразднует шестой день рождения.

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