«Ничего особенного»: бывший муж Бородиной скромно представил новую пассию

Курбан Омаров недолго был один, в то время как Ксения Бородина пока не спешит влюбляться.

Минувшим летом Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2», развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым спустя шесть лет брака. Что стало причиной разрыва пары, поклонники гадают до сих пор.

Пока Ксения Бородина сосредоточена на участии в шоу «Ледниковый период», бывший муж звезды интригует поклонников кадрами относительно личной жизни. Судя по ним, мужчина обзавелся новой возлюбленной, снимки с которой он показал в своем микроблоге.

Курбан Омаров показал новую возлюбленную? Фото: instagram.com/zimamoscow/

Один кадр с женской рукой в его руке Омаров показал накануне. «Ничего особенного, идите спать», — подписал снимок Омаров.

Другое фото было сделано в кинотеатре. Здесь уже фигурируют другие конечности – его нога и женская. Так, по частям, мужчина, похоже, и представил свою новую пассию публике.

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