«Удивлять меня уже не удается»: Лера Кудрявцева раскрыла правду об отношениях с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым у них все ровно.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в будущем году отметит десять лет со дня знакомства с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе своей супруги на шестнадцать с лишним лет.

Пара порядка восьми лет в браке и воспитывает очаровательную дочку Машеньку. Девочке не так давно исполнилось три года.

Лера Кудрявцева признается, что ее семейная жизнь стабильна, они с мужем хорошо изучили друг друга и никаких сюрпризов уже не ждут.

«В новом году будет десять лет, как мы вместе. Удивлять меня уже не приходится и не удается. У нас все ровно, спокойно, сбалансировано, мы оба знаем, у кого какие плюсы и минусы», — рассказала Лера Кудрявцева о семейной жизни.

Лера Кудрявцева добавила, что не представляет себя в роли домохозяйки. Занятие домашними делами навевает на нее тоску.

«Что дома делать? Понятно, что всегда найдутся какие-то задачи… В выходные дни я могу убраться, приготовить, с Машкой побыть, но сидя дома начинаю подвывать, потому что сколько себя помню, всю свою сознательную жизнь я работаю», — поделилась Лера Кудрявцева с «Антенной».

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