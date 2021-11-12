«Бытует мнение, что блондинки тупенькие»: Лера Кудрявцева оконфузилась перед молодым мужем

На днях Лера Кудрявцева вернулась из Майами, где она провела свой отпуск, в Москву. В аэропорту ее встретил муж Игорь Макаров, но поездка домой пошла не по плану. Оказалось, что Лера взяла чужие чемоданы, приняв их за свои. Об этом телеведущая рассказала в своем инстаграм.

«Бытует расхожее мнение, что блондинки тупенькие . Я сегодня поборолась за это гордое звание… Это моя тупая башка схватила чемоданы , не проверив бирки! Я опаздываю на съемки, не спала, чемоданы чужие, муж орет: «Как так можно быть такой?», — написала Кудрявцева.

Напомним, в этом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. Она замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, которому 32 года. Пара воспитывает дочь Машу.

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