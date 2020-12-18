Поющая Селедка под шубой, Пряник и Мишка на севере: что мы увидим в шоу «Новогодняя маска»

Как бы выглядела Селедка под шубой, если бы перевоплотилась в человека? Ответ на этот вопрос зрители узнают, посмотрев выпуск шоу «Новогодняя маска» 31 декабря на канале НТВ. Также перед зрителями выступят Мишка на севере, Шампанское, Пряник, Кошка и многие другие колоритные персонажи.

Как вы поняли, на самом деле речь идет о новогоднем выпуске популярного шоу «Маска», которое выходило весной этого года на канале НТВ. На протяжении двух месяцев зрители наблюдали за выступлениями 12 артистов, скрывающихся под масками Льва, Мороженого, Волка, Паука и многих других ярких героев.

В необычных образах перед аудиторией тогда предстали Анатолий Цой, Стас Костюшкин, Лариса Долина, Лена Катина, Влад Топалов и другие известные артисты. Победителем проекта тогда стал Анатолий Цой, сыгравший короля зверей — Льва.

В передаче «Новогодняя маска» зрители увидят полюбившихся персонажей снова. Но наряду со знакомыми лицами в праздничном шоу появятся и десять новых героев в костюмах Селедки под шубой, Подарка, Снежинки и так далее. Прежним участникам предстоит узнать, кто перевоплотился в новогодних персонажей. Возможно, мы увидим их в новом сезоне?

Зрителей удивят и представители жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Так, Филипп Бедросович пообещал аудитории преподнести роскошный подарок вместе с участниками мюзикла «Шахматы». А Регина Тодоренко призналась, что выступит вместе с Пандой, под маской которой скрывается ее муж — певец Влад Топалов. Кроме того, со своим номером на сцену выйдет и ведущий передачи Вячеслав Макаров.

Так что организаторы проекта обещают зрителям массу интересных сюрпризов.

«Раскрою очень простой секрет, как прекрасно отметить Новый год и зарядиться отличным настроением: включаем НТВ, садимся за стол, вспоминаем все самое хорошее, что было в уходящем году, провожаем старый год, и смотрим «Новогоднюю маску» и меня в роли председателя жюри», — отметил Филипп Киркоров.

Teleprogramma.pro призывает зрителей воспользоваться советом Филиппа Бедросовича и включить канал НТВ в Новогоднюю ночь!

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