«Места себе не нахожу: Батрутдинов признался, что скучает по Киркорову

На НТВ стартовал третий выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». Ведущий Тимур Батрутдинов признался, что скучает по «Маске» и Филиппу Киркорове, который сидел в жюри шоу.

«Места себе не нахожу. Ну, во-первых, он спас меня и благодаря ему я прошел до финала в костюме Зайца. Ну и, во-вторых, он назвал меня крашем», — отметил Тимур.

Напомним, Тимур Батрутдинов принимал участие во втором сезоне «Маски». Никто не ожидал, что резидент Comedy Club умеет так хорошо петь. Комик занял в проекте четвертое место.

Вообще, второй сезон шоу «Маска» на НТВ имел феноменальные рейтинги. Уже сейчас вовсю идут обсуждения, касающиеся третьего сезона. Пока неизвестно, когда выйдут новые выпуски, но очевидно, что интерес к проекту не угасает.

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