«Почему в космос полетела актриса, а не космоНавка»: Пересильд и Песков оценили шутку на 60-летии КВН

Пресс-секретарь президента и актриса были в жюри на юбилее популярной игры.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, муж фигуристки Татьяны Навки, и актриса Юлия Пересильд, которые были в составе жюри на юбилее, посвященном 60-летию КВН, по-достоинству оценили шутку от команды «Дети Тьюринга».

По сюжету члены команды якобы получили анонимную жалобу на фильм «Вызов», который снимали в космосе. В главной роли в картине сыграла актриса Юлия Пересильд, сообщает kvn.ru.

«Почему в космос полетела какая-то там актриса, а не моя любимая космоНавка». «Дети Тьюринга»

Напомним, что в Москве с триумфом прошло 60-летие КВН. Победу одержала команда «Тот КВН», где среди прочих блистали «Уральские пельмени».

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